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Metruk evde 2 arkadaştan biri ölü, diğeri ise bilinci kapalı halde bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da evsiz oldukları belirtilen 2 şahıstan biri kaldıkları metruk evde ölü bulunurken bir diğeri ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, kent merkezi Fakıpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki metruk bir binada 2 kişinin hareketsiz yattıklarını gören çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler A.S. isimli şahsın öldüğünü Ş.S. isimli şahsın ise bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Ş.S., hastaneye kaldırılırken, A.S.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından oyopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.