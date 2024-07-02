Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede - Son Dakika
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Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede

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Mehmetçik tarafından terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonlara ilişkin MİT harekete geçti. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada ''Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de durumu kontrol altına almak, sükunet ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmekte olup, konuya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmekte ve sahadaki tüm kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır.'' denildi.

02.07.2024 00:26
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Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde gerilim tırmanırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da teyakkuza geçti.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından kentte patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Provokatör şahıslar, Türk bayraklarına da çirkin saldırıda bulundu.

Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede

MİT SAHAYA İNDİ

Yaşanan provokasyonlar sonrası MİT de devreye girdi. Güvenlik kaynaklarından konuyla ilgili açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de durumu kontrol altına almak, sükunet ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmekte olup, konuya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmekte ve sahadaki tüm kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede

NE OLDU?

30 Haziran akşamı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun, yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte olaylar meydana geldi. Provokatif olaylar, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelere de sıçradı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin, Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.

Suriye\'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede
Kaynak: İHA

Suriye, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Necmi Güner: Misafirlik bitti güzellikle gidin topraklarınıza 72 3 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Din kardeşlerimiz oyuna gelmeyin. Biz sizi çok seviyoruz. Sizin için Suriye’de can veriyoruz. Yurdumuzu paylaşıyoruz. Size canımız feda ümmetdaşlarımız. 4 52
  • Ender Kervancıoğlu: Algı yok vergi yok. Hastane için sıra beklemek yok. Para yardımı var. Çalışma hakkı mülkiyet hakkı. Namusumuza göz dikme hakkı... Niye gitsinler? 52 7 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Bu oyuna gelme din kardeşim. Suriyeli misafir değil bu ülkenin gerçek sahibidir artık. Siz bizi sevmeseniz de biz Filistinde de Suriye’de de sizinleyiz. Sizi sevmeye sizin için can vermeye devam edeceğiz. 4 44
  • Ender Kervancıoğlu: Hangi ülke bize 12 milyon mülteciyle birlikte yaşamayı emrediyor? İsterseniz açıklayın da hep beraber korkalım. 49 1 Yanıtla
  • Mert Ünlükara: En güzel 3 harflilerimize kaldı görev. Allah yar ve yardımcıları olsun. 9 0 Yanıtla

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