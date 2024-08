3.Sayfa

Milyon dolarlık mega yat, motoryatı ezip geçti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, milyon dolarlık mega yat önünde bulunan motoryatı adeta ezip geçti. Ciddi maddihasarın oluştuğu kaza anı an be an kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

İlginç kaza Bodrum Yalıkavak açıklarında yaşandı. Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu mega yatın seyir halinde iken önünde bulunan motoryata doğru yaklaştığını görenler kazanın olacağını fark etti.

Vatandaş kamerasına yansıyan kazada, mega yatın önündeki motoryata çarpacağını fark edenhemen kameralarına sarıldı. Kaza anı kameralar tarafından böyle kaydedildi.