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Minik Edanur'un ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

Edanur'un babası:

"Hepsinin birbirini suçlamaktan başka bir şey yaptığı yok"

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edilen davanın görülmesine başlandı. Duruşmada sanık savunmalarının ardından beyanda bulunan Edanur Gezer'in babası Emrah Boduk "Hepsinin birbirini suçlamaktan başka bir şey yaptığı yok. Hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına başlandı. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 9 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Edanur Gezer'in babası Emrah Boduk tutuklu olması nedeniyle cezaevinden SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

"Yavrumuza rahmet diliyorum, keşke yaşanmasaydı"

Duruşmada savunması sorulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü sanık Ali Sukas, "Aleyhime olan raporları reddediyorum. Duruşmanın adil bir şekilde ilerleyeceğinden şüphem yok. Yavrumuza rahmet diliyorum, keşke yaşanmasaydı. Suçlamayı kabul etmiyorum. 4 bin kişi Ağaç ve Peyzaj A.Ş.' de çalışmaktadır. Benim görevim bütçe yönetimi, strateji planlamasıdır. Olay sahada yaşanmıştır. Genel müdür olarak görevim denetim ve gözetimdir, bunu da yaptığıma inanıyorum. Zarar varsa gidermek istiyorum" dedi.

Müşteki avukatının "Denetim ve gözetim sorumluluğunuzu nasıl yerine getiriyorsunuz?" sorusu üzerine sanık Sukas, "İş başı ve iş sağlığı eğitimleri çalışanlara öğretilir. Risk analizi raporları vardır. Hangi olayda hangi tedbirin nasıl alınacağı belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Su vardı ama insan sağlığını tehdit edecek bir unsur görülmedi"

Olay tarihinde İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı olarak görev yapan sanık Erman Uzun ise, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Biz olaydan 2 gün önce teknik gezi yaptık. Rutin bir sürü sıkıntı vardı. Sahanın bir kısmında su vardı. Ama insan sağlığını tehdit edecek bir unsur görülmedi. Kazı günü kepçeyi oraya gönderenler, orayı kazanlar sorumluluklarını yerine getirmedikleri için ben şu an karşınızdayım. Suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras savunmasında "Türk milletinin karşısında aklanmayı bekliyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Olay tarihinde Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü olan Barış Şişman ise, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Zarar varsa gidermek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban "Zarar varsa gidermek istiyorum" dedi.

Edanur Gezer'in babası Emrah Boduk beyanında "Hepsinin birbirini suçlamaktan başka bir şey yaptığı yok. Hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan hakim, teknik ve hukuki bilirkişilerden oluşan ve üniversite öğretim üyesi olan bilirkişi heyetine dosyanın incelenmek üzere gönderilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Edanur Gezer maktul olarak yer alırken Emrah Boduk ile Nurcan Gezer müşteki olarak yer aldı. İddianamede 10 kişi ise sanık olarak yer buldu. Hazırlanan iddianamede 26 Nisan günü maktul Edanur Gezer'in akrabaları Sinem Y. ve Gülseren Y. ile birlikte piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkına geldikleri, Edanur'un akrabası olan diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada park içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan çukura düştüğü belirtildi. Öte yandan çukurun içi su doldu olduğu ve 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğinde olduğu belirtildi. Edanur'un hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği de iddianamede açıklandı. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda "çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelen su arızası ile ilgili İSKİ kayıtları nezdinde herhangi bir su arıza kaydına rastlanılmadığı, park içerisinde bulunan bilinen veya bilinmeyen iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı aktarıldı. Kazı çalışmasının sorumluluğunun Menekşe Sahil Parkı'ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde çalışan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de bulunduğu da iddianamede tespit edildi.

İncelemelerde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun şekilde, kazı alanının etrafının kapatılmadığı, kazı alanına giriş ve çıkışların engellenmediği, önlem alınmadığı, bölgedeki çukura düşme sonucu meydana gelebilecek riskler konusunda bölgede bulunan veya bulunacak kişi ve kişilerin bilgilendirilmesine yönelik tehlikeli bölgenin işaretlenmediği, görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı, ifadelere göre yapılan kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varıldı.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.