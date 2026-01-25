Minnesota\'da ICE Müdahalesi: Hemşire Alex Pretti Hayatını Kaybetti

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının müdahalesi sırasında vurularak öldürülen 37 yaşındaki kişinin Alex Pretti adlı ABD vatandaşı bir hemşire olduğu açıklandı.

ABD'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının bu sabah Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde kendilerine silahla yaklaştığı iddia edilen 37 yaşındaki bir kişiyi müdahaleleri sırasında vurarak öldürdüğü olaya tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kamuoyu federal yetkililerin halka yönelik sert müdahalelerine tepkilerini sürdürürken Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, olayda hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Klobuchar, ICE ajanlarının öldürdüğü kişinin Alex Pretti adlı bir ABD vatandaşı olduğunu ve hemşire olarak çalıştığını bildirdi.

"Pretti, yetkililerin müdahalesine şiddetli tepki gösterdi"

Olayın ardından basın açıklaması gerçekleştiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamaları yeniden teyit ederek Pretti'nin güvenlik güçlerine 9 milimetrelik yarı otomatik bir tabanca ve iki tam dolu şarjör ile yaklaştığının tespit edildiğini açıkladı. Noem, ICE ajanlarının kişiyi silahsızlandırmaya çalıştığını ancak Pretti'nin bu duruma "şiddetli tepki göstermesi" üzerine ajanların kendilerini korumak için ateş ettiğini söyledi. Noem, ateş eden ICE ajanının olay anında kendisinin ve yakındaki diğer yetkililerin güvenliği için endişe duyduğunu aktardı.

"Yerli terörist" açıklaması

Beyaz Saray'ın geçtiğimiz saatlerde vurulan kişiyi bir "yerli terörist" olarak nitelendirmesine yönelik düşünceleri sorulan Noem, "İdeolojik nedenlerle hükümete karşı şiddet uygulamak iç terörizmin tanımıdır" ifadelerini kullandı. Noem ayrıca ICE ajanlarının müdahalesini kınayan ve federal yetkililere Minnesota'dan ayrılma çağrısında bulunan Minnesota Valisi Tim Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'e de tepkisini göstererek, "Ayrıca Minnesota Valisi ve Minnesota Belediye Başkanı'nın uzunca bir süre aynaya iyice bakması gerektiğini düşünüyoruz. Gelinen bu noktada kim Vali Walz ile iş birliği yapabilir ki" dedi.

"Protestolarda bir yetkilinin parmağı ısırılarak kopartıldı"

İç Güvenlik Bakanı Noem aynı zamanda Pretti'nin vurulmasının ardından olay yerinde kalabalık grupların toplanarak yetkililere yönelik tepkilerini ortaya koyduğu protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Noem, kent yetkililerinin protestoları "yasa dışı toplanma" olarak nitelendirdiği olaylara yüzlerce kişinin katıldığını aktarırken, göstericilerin güvenlik güçlerine "engelleyici ve saldırgan" bir şekilde saldırdığını bildirdi. Noem, olaylar sırasında göstericilerden birinin bir yetkilinin parmağını ısırarak kopardığını açıkladı.

Güvenlik güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı

Pretti'nin ICE ajanları tarafından vurularak öldürülmesine tepki gösteren protestocular kalabalık gruplar halinde bir araya gelerek, "Bizim sokaklarımız" ve "Adalet yok, barış yok" şeklinde sloganlar atmanın yanı sıra Alex Pretti'nin adını bağırdı. Bazı göstericiler "ICE dışarı" ve "Bu normal değil" yazılı dövizler taşırken, diğer göstericiler de çöp konteynerlerine vurarak sloganlara eşlik etti. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalede bulunarak bazı kişileri gözaltına aldığı biliniyor. Yetkililer, kalabalığa müdahaleleri sırasında sis bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Federal soruşturma sürdürülüyor

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche açıklamasında olaya ilişkin federal soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtirken, ölümle sonuçlanan olayın önceden engellenebileceğini söyledi. Blanche, Minnesota eyaleti ve Minneapolis şehir yetkililerini federal yetkililere direnmek ve "gerginliğin tırmanmasına" neden olmakla suçladı.

Ayrıca federal yetkililere desteğini dile getiren Blanche, "Federal görevliler, suçlu yasa dışı göçmenleri Amerikan topluluklarından uzaklaştırmak gibi zorlu bir işle görevlendirilmiştir. Eyalet, yerel politikacılar ve bu çabalara engel olmak yerine yardımcı olmalıdır" dedi.

Blanche protestolara ilişkin, "Adalet Bakanlığı, protesto adı altında güvenlik güçlerine saldıranlar da dahil olmak üzere, federal yasaları çiğneyenleri sorumlu tutmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Federal yetkililer, yerel yetkililerin olay yerine erişimine engel oldu"

Minnesota Ceza Soruşturma Bürosu'ndan (BCA) yapılan bir açıklamada, arama emri çıkarılmış olmasına rağmen federal ajanların yerel yetkililerin olay yerine erişimlerini engellediği bildirildi. BCA Şefi Drew Evans düzenlenen basın toplantısında, "Ekibimiz olay yerine vardığında, federal ajanlar tarafından engellendi" dedi.

Evans, BCA'nın davayı soruşturmaya devam edeceğini, ancak yetkililer arasında iş birliği olmadan tüm kanıtları toplamanın zor olacağını teyit etti.

Hegseth: "ICE vatanseverlerimiz, yüzde yüz arkanızdayız"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ICE yetkililerine desteğini dile getirdi. Pretti'nin öldürülmesinin ardından yetkililer arasında yaşanan çekişmelere değinen Hegseth, "ICE vatanseverlerimiz için Tanrı'ya şükürler olsun. Yüzde yüz arkanızdayız, ülkemizi kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Minneapolis'te bu ay ölümle sonuçlanan ikinci ICE müdahalesi

Yerel ve federal yetkililerin açıklamasına göre söz konusu durum, göçmenlik denetimlerinin yoğunlaştığı Minneapolis'te bu ay ICE ajanlarının müdahalesi doğrultusunda ölümle sonuçlanan ikinci olay oldu.

Bir ICE görevlisi, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında aracının içinde olayları izleyen 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Good'u ateş ederek öldürmüştü. Trump yönetimi, ICE ajanının meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söylerken, yerel yetkililer kadının herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtmişti. Kameralara yansıyan görüntülerde, ICE ajanlarının caddenin ortasında duran araca yaklaştığı, Good'un ise aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada aracın önündekilerden birinin sürücüye silahını doğrultup 3 el ateş ettiği görülmüştü. Olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatılmıştı. - MİNNESOTA