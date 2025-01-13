Son sözleri bu olmuş! Yaşamına son veren savcı adayı Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Son sözleri bu olmuş! Yaşamına son veren savcı adayı Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı

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Adana Adliyesi'nde mobbing ve tehditlere maruz kaldığını, şikayetleri için ise herhangi bir adım atılmadığını sosyal medyadan bir notla paylaşan savcı adayı Mithat Can Yalman, bir otel odasında ölü bulunmuştu. Son olarak Yalman'ın aile üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı. Yalman'ın babasına, ''Baba, ben Ankara'ya gidiyorum, annem neden gittiğimi biliyor, hakkını helal et'' dediği öğrenildi.

13.01.2025 22:37  Güncelleme: 23:29
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcı adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım sonrasında yaşamına son verdi. Yalman, ardında bıraktığı mesajda, mobbing ve tehditlere maruz kaldığını, hukuki yoldan hakkını aramasına karşın bir adım atılmadığını öne sürdü.

3 FARKLI KİŞİYE NOT BIRAKMIŞ

Genç savcı adayının intihar ettiği otel odasında polis ekipleri tarafından 3 farklı kişiye yazılmış mektup ile psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan reçeteli ilaçlar bulundu.

AİLESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yalman'ın vefatının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Önce Yalman'ın ardında bıraktığı mektupları inceleyen Başsavcılık, sonrasında ise Yalman'ın annesi Aysel Yalman, babası Müslüm Yalman ve hakim adayı kız kardeşi Tuğçe Yalman'ın ifadelerine başvurdu.

Yaşamına son veren savcı adayı Mithat Can Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı

"KENDİNE İYİ BAK, ÜZME KENDİNİ"

Ekran Haber'in aktardığına göre, ifadesinde olay günü kardeşi Mithat'ın kendisini aradığını belirten Tuğçe Yalman, "Mithat Can Yalman benim kardeşim olur. Yaklaşık 1 yıldır Adana adliyesinde stajyer savcıdır. Olay günü saat 16.00 sıralarında kardeşim beni arayarak 'Ne yapıyorsun' diyerek hal hatır sordu ve kendisinin adliyede yaşadığı ufak bir olay ile ilgili Ankara'ya gittiğini, burada biriyle görüşüp konuyu çözeceklerini, barışacaklarını söyledi. Sonrasında bana sevdiğini, 'Kendine iyi bak üzme kendini' şeklinde konuşarak telefonu kapattı. Daha sonra akşam saatlerinde annem bana kardeşimin Twitter'da paylaşım yaptığını söyledi. O yazıyı okuyarak abimin intihar edebileceğini düşünerek polis merkezinde kayıp müracaatında bulundum. Akşam saat 23.00 sıralarında eşim Erkan Gürbaz kardeşimin otelde intihar ettiğini, vefat ettiğini söyledi. Kardeşimin herhangi bir silahının olup olmadığını bilmiyorum, neden böyle bir olay yaptığını bilmiyorum" dedi.

"BİLDİĞİM KADARIYLA SİLAHI YOKTU"

Anne Aysel Yalman ise oğlunun sorunları olduğunu fakat bunları kimseyle paylaşmadığını belirtti. Aysel Yalman, şunları söyledi: "Oğlum Mithat Can Yalman 1 yıldır Adana adliyesinde stajyer savcıydı. 1 yıl sonra da Savcı olacaktı. Oğlum Mithat Can bizimle birlikte yaşamaktadır. Olay günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek için kalktım, Mithat Can da Ankara'ya Savcılık eğitimi için gidecekti. Orada ev kiralayacaktı, oğlumla yola gideceği için vedalaştık sonrasında ben okula işe gittim. Öğle saatlerinde telefon ile görüştük saat: 13.30'da otobüs ile yola çıkacağını söyledi. Öğleden sonra ara ara yine görüştük, otobüste olduğunu, uyuduğunu indikten sonra 'ararım' dedi. Bir sonraki aramada şarjının biteceğini, 'ulaşamazsanız merak etmeyin, şarja takınca sizi ararım' dedi. Bu görüşme saat 17.30 sıralarında oldu, sonrasında akşam saat 19.00 sıralarında oğlumun arkadaşları beni arayarak 'teyze Mithat Can'a ulaşamıyoruz, nerede' dediler. Ben de onlara Ankara'ya gittiğini telefonunun şarjının bittiğini söyledim, bu sürede birkaç arkadaşı daha aramaya devam etti.

Mobbing ve Tehditlere Maruz Kalan Savcı Adayı Mithat Can Yalman'ın Ailesi İfade Verdi

Hatta arkadaşları Mithat Can'ın sosyal medyada bir şeyler paylaştığını söyledi ve mesajlaşma uygulaması üzerinden attılar, telefonuma baktığımda oğlumun intihar edebilecek şekilde paylaşımlar yaptığını gördüm ve hemen Fatih Polis Merkezi'ne giderek kayıp ilanında bulunduk. Oğlumu aramaya devam ettik, telefonu hala kapalıydı. Aynı gün saat: 23.00 sıralarında polisler beni aradı, oğlumun Ankara'da herhangi bir giriş kaydının olmadığını söylediler. Sonrasında damadım Erkan Gürbaz beni telefondan arayarak oğlumun otelde intihar ettiğini söyledi. Oğlumun bildiğim kadarıyla herhangi bir ruhsatlı ya da ruhsatsız tabancası yoktur. Neden böyle bir olay yaptığını bilmiyorum. Kendi sorunlarını bizimle paylaşmazdı. Konuyla ilgili bildiklerim bu kadar. Kimseden davacı ve şikâyetçi değilim"

"'BABA, BEN ANKARA'YA GİDİYORUM, ANNEM NEDEN GİTTİĞİMİ BİLİYOR, HAKKINI HELAL ET' DEDİ"

Baba Müslüm Yalman ise ifadesinde, "Mithat Can Yalman, oğlum olur. Yaklaşık 1 yıldır Adana Adliyesi'nde stajyer Savcıdır. Olay günü saat 11.30 sıralarında ikametimde uyuduğum esnada oğlum Mithat Can odaya girerek 'Baba, ben Ankara'ya gidiyorum Annem neden gittiğimi biliyor, hakkını helal et' dedi ve vedalaşıp gitti. Ben saat 15.00 sıralarında oğlumu aradığımda 'baba otobüsteyim uyuyorum, beni rahatsız etmeyin inince ben sizi ararım' dedi, sonrasında oğlum annesine telefonun şarjının az olduğunu söylemişti. Bu sebepten dolayı tekrar aradığımızda ulaşamadık. Sonrasında saat 19.00 sıralarında oğlumun arkadaşları eşimi arayarak Mithat Can'ın Twitter'da bir şeyler paylaştığını söylediler. Daha sonra damadım intihar ettiğini söyledi. Kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu

Son sözleri bu olmuş! Yaşamına son veren savcı adayı Yalman\'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Son sözleri bu olmuş! Yaşamına son veren savcı adayı Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Armi Larasen:
    baba aniden uyanıyor ve baba diyor kişi ben Ankara gidiyorum baba tamam diyor sanki kişi markette gider gibi çocuk yolluyor baba sonra aile yanı anne baba yazilanlara göre şikayetçi değil yahu nasıl bir söz bu kişi mobbing uğruyor bunu mutlaka üzerine gidilmeli devlet olarak çünkü bir insan kolay yetişmiyor Allah rahmet eylesin amin 18 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Adalet yerini bulacak 16 0 Yanıtla
    erhan öndemir:
    nerde türkiyede mi??? 0 0
  • TC Tabak:
    mobbing var ise kötüdür, İnsasnlar biraz karşıdakinin yerine kendini koymalı. 7 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    ülkenin hali ortada onlardan değilsen suçlusun 0 0 Yanıtla
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