Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen, Babasının Yanına Defnedildi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden öğretmen, iki ay önce ölen babasının yanına defnedildi

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletiyle demir korkuluklara çarpan öğretmen, savrularak park halindeki aracın camından içeriye düştü. Kazada ağır yaralanan öğretmen, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmen, Yenişarbademli ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, çarşamba günü gece saat 00.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Özkan idaresindeki 55 HD 624 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, park halinde bulunan S.A.'ya ait 32 KE 141 plakalı Volkswagen marka ticari aracın arka kapak camından içeri düştü.

Sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun Özkan, ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz öğretmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Matematik öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı

Matematik öğretmeni Harun Özkan'ın naaşı, memleketi Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine bağlı Gölkonak köyünde toprağa verildi. İkindi namazına müteakip Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyü kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından, iki ay önce kalp krizi nedeniyle vefat eden babasının kabri yanına defnedildi.

Cenazeye Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Yalvaç M.H.P. İlçe Başkanı Mehmet Ali Sağlam, Yenişarbademli Emniyet Amiri Reşat Yağcı, Yenişarbademli İlçe Jandarma Teğmeni Ramazan Çelebi, Türk Eğitim Sen Başkanı Serkan Çaltılı, Yalvaç'tan çok sayıda öğretmen, mesai arkadaşları, esnaflar, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yenişarbademli halkı ve köy halkı katıldı.