Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde mesai dışında motosikletiyle seyri halinde olan 26 yaşındaki polis memuru meydana gelen kazada hayatını kaybetti eşi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Yunus Aydın (26), eşi Mihriban Aydın ile birlikte motosikletiyle gezintiye çıktı. Seyir halindeyken devrilen motosiklette bulunan polis ve eşi yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerini polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaralandığı belirlenen Yunus Aydın ve eşi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Yunus Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Mihriban Aydın'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yunus Aydın'ın cenazesi İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi. - İZMİR