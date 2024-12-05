MSB: 53 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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MSB: 53 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi, 177 kişi yakalandı. Suriye'de istikrar sağlanıyor.

05.12.2024 23:01
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son bir haftada 53 teröristi etkisiz hale getirdi"

MSB:

-"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalandı"

-" Suriye'de muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler takip edilmekte"

-"(Suriye) Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimizce tüm tedbirler alınmakta, bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edilmektedir"

-"Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyoruz, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zap'ta kilidi kapattığını ve terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 392'si Irak'ın, bin 272'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hale getirmiş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye'de muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte, bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir.

Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/ YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

TSK'nın, hudut hattında en üst seviyede güvenliğin tesis ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730'a yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Her ne kadar gündemimiz Suriye'deki gelişmelere yoğunlaşsa da İsrail; bölgemizin güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam etmektedir. Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze'de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Yerli ve milli savunma sanayine vurgu yapan Tuğamirak Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, İnsansız Kara Aracının (Barkan-3 İKA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suriye, Terör, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: 53 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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