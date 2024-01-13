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MSB'den Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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MSB'den Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatlar sırasında yerli ve milli mühimmat kullanılarak masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkların ve çevrenin zarar görmemesi için tedbirler alındı.

13.01.2024 - 03:13,  Güncelleme: 03:15
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MSB'den Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama: "Mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir"

"İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir"

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı,(MSB), Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da Hava Harekatları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekatları ile Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca harekatı gerçekleştiren Hava Kuvvetlerine ait uçakların Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde imha ettikten sonra emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

MSB\'den Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama
Kaynak: İHA
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