Mudanya\'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen yaralının yakınları, kardeşlerini yerde kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLA YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ş.T. (16) bıçakla yaralandı. Şüpheli kişiler ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile motorize Yunus polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen yaralının yakınları, kardeşlerini yerde kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.