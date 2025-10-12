Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
3.Sayfa

Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Muğla\'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
12.10.2025 07:27
Muğla'nın Ula ilçesinde 12 Ekim 2025'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Muğla'dan geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06: 40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Yaylasöğüt-Ula (Muğla) olarak kaydedildi. AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
