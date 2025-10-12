Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Muğla'dan geldi.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06: 40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Yaylasöğüt-Ula (Muğla) olarak kaydedildi. AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?