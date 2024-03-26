Muğla\'da alışveriş merkezinde yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan kavgada beyzbol sopasıyla vücuduna aldığı darbeler sonucu bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.K. ve Ümit Özlü isimli iki kişi arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Özlü'yü darp etti. Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ümit Özlü ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Özlü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Özlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.K polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
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