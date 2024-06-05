Muğla'da cinsel istismar olayında tutuklanan şüphelinin kaçan kızlarının annesi yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da cinsel istismar olayında tutuklanan şüphelinin kaçan kızlarının annesi yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üç kıza cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklanırken, kaçan kızların annesi Fitnat E. Aydın, Jandarma tarafından yakalandı. Fitnat E. Aydın, cinsel istismar suçundan arandığı tespit edilerek tutuklandı.

05.06.2024 16:27
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde üç kıza cinsel istismarda bulunan, ardından yakalanarak adliyeye sevk edilen Selahattin Yalnız tutuklanırken, mahkeme tarafından serbest bırakılan ve ardından tekrar hakkında yakalama kararı çıkarılan olaydaki kızlardan ikisinin annesi Fitnat E. Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma tarafından yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat E. ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış, Fitnat Ertekin'in kızı B.D. (18) ile evlerinde kalan F.T.B.'nin kendisine uyku ilacı verip, parasını alarak kaçtıklarını iddia etmişti.

Olayla ilgili başlatılan araştırmalar neticesinde evden kaçan kızlar, programa katılmıştı. Programda canlı yayınla Selahattin Yalnız'ın evine bağlanan Müge Anlı, Selahattin Yalnız'ın evden kaçan 2 kızın yanı sıra, Fitnat E.'nin yanlarında yaşayan diğer kızını da yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini ve bilincinin yerinde olmadığını iddia etmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız'ın yaşadığı eve gelerek, Selahattin Yalnız ile birlikte Fitnat E.'yi gözaltına almıştı. Yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından, Selahattin Yalnız ile Fitnat E., tutuklanma istemiyle Ortaca Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Selahattin Yalnız tutuklanırken, anne Fitnat E. ise serbest bırakılmıştı.

Fitnat E. Aydın'da yakalandı

Mahkeme tarafından serbest bırakılan ve sonrasında hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan Fitnat E.' yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Aydın ili Efeler İlçesi Baltaköy Mahallesi'nde yapılan kimlik kontrolünde; Fitnat E. (52) isimli şahsın Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da cinsel istismar olayında tutuklanan şüphelinin kaçan kızlarının annesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da cinsel istismar olayında tutuklanan şüphelinin kaçan kızlarının annesi yakalandı - Son Dakika
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