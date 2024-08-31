Muğla'da kaybolan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Muğla'da kaybolan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedeni bulundu

Muğla\'da kaybolan Rus turist Natalya Somova\'nın cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaybolan Rus turist Natalya Somova'nın cep telefonu ve cansız bedeni bulundu. 19 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılan Somova için yapılan arama çalışmalarında, cep telefonu ve daha sonra cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.08.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmeyen Rus turist Natalya Somova için, Karya yürüyüş yolunun başlangıç noktasından itibaren 11 kilometrelik alanda başlayan arama çalışmaları sonucunda bugün önce cep telefonu sonra cansız bedeni bulundu.

11 Ağustos tarihinde Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen ve 17 Ağustos tarihinde kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktığı öğrenilen Somova 19 Ağustos'ta ülkesine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yakınlarının otel ve tur acentesine bildirmelerinin ve ihbarın ardından 19 Ağustos'ta Natalya Somova için arama çalışmaları başlatıldı. İlçe güvenlik kameralarının teker teker incelenmesinin ardından 48 yaşındaki turistin en son 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi. AFAD Muğla ekibinin koordine ettiği çalışmalarda Marmaris Asayiş Büro ekipleri, Jandarma asayiş, jandarma komanda ekipleri, Sahil güvenlik ekipleri ve kayıp kadının yakınlarının yanı sıra çok sayıda STK katılım sağlarken arama çalışmalarının başladığı ilk günün gecesi sarp arazide Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunmuştu. Bugün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu. Ekipler bulunan cep telefonunun kadına ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

'14 gündür gece gündüz didik didik aranıyor'

Kayıp ihbarının yapıldığı 19 Ağustos tarihinden bu yana Emniyet, Jandarma ekiplerinin ilçedeki ve 11 kilometrelik Karya yürüyüş yolunun diğer çıkış noktası olan Turunç Mahallesi'nde de yapılan kamera kayıt incelemelerinde görüntü tespit edilmeyince arama çalışmaları tekrar İçmeler Kızılbük tarafına yoğunlaştırıldı.

'Cep telefonu için savcılık harekete geçti'

Arama kurtarma ekiplerinin sarp ve dibi uçurum olan alanda buldukları cep telefonu için konuyu ilk günden bu yana takip eden Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte telefonun bulunduğu bölgeye giderek tespit çalışmasına başladı.

'Arama çalışmalarına uçurumluk alanda devam edildi'

Sarp alanda arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cep telefonunun ardından, arama çalışmalarının, halatlar ile inilerek uçuruma giden yolda ve denizden sahil güvenlik ekiplerince ve havadan dron ile bölge tekrar aranması ile birlikte denize yakın bölgede 48 yaşındaki Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cezanesi sahil güvenlik ekiplerince denizden alınarak karaya getirildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

'100 lerce kişi arama çalışmalarına katıldı '

Kayıp ihbarının geldiği ilk gün olan 19 Ağustos tarihinden itibaren hemen arama faaliyetine geçen Emniyet Asayiş büro ekipleri AFAD koordinesinde İçmeler ve Turunç mahallerinde kriz masası kurarak en ufak bir ipucunu dahi göz ardı etmedi.. Arama çalışmalarına Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), İçmeler Mahalle muhtarlığı, Emniyetli Hayat Derneği, AKUT Marmaris, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME-DER), Datça ve Marmaris Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR), komando ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarma iz takip köpekleri, 8 dron, 1 termal dron ve İHA ile çalışmalar hem havadan hem de karadan günlerdir katılım sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da kaybolan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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