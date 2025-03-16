Muğla\'da Trafik Kazası: 1\'i Ağır 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Menteşe'nin Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göktepe Mahallesi'nden şehir merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü, Muğla İl Nüfus Müdürü O.S. hafif yaralanırken, yanında bulunan S.S. ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA