"Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberini yapan muhabir gözaltına alındı

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirilmişti. Tören sırasında etkili olan yağış nedeniyle Iğdır Valisi Ercan Turan şemsiye ile alana çıkmıştı.

OLAY BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ancak Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Orhan Severli başta olmak üzere gaziler yağmur altında kalmıştı. Alanda bulunan basın mensuplarının görüntü aldığı fark edildiğinde ise alandaki şemsiyelerin toplatılması dikkat çekmişti.

MUHABİR GÖZALTINA ALINDI

Konu bir anda gündem olmuş ve yaşanan olay tepkileri de beraberinde getirmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberi yapan İHA muhabiri Sebahattin Yum'un gözaltına alındığı öğrenildi. Bununla ilgili olarak bir haber yayınlayan İHA tarafı ise haberde, "Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan muhabir Sebahattin Yum'un, geçtiğimiz günlerde Iğdır'da düzenlenen gaziler günü etkinliğinde yaptığı 'Valiye şemsiye var, gazilere yok' haberi gündem olmuştu" ifadelerine yer verdi.

