Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şok etti - Son Dakika
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Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şok etti

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, muhtar adayı ve ailesinin ev ve iş yerlerinde silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Muhtar adayı da şüpheliler arasında yer alıyor.

19.02.2024 13:03
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Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şok etti

İzmir'de muhtar adayı ve ailesi, silah imalatçılığı suçlamasıyla gözaltında

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından 3 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin Bayraklı ilçesinde bir mahalleden muhtar adayı olduğu, diğer şüphelilerin de eşi ve babası olduğu ortaya çıktı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U.'nun (31), babası M.U. ve hanımı E.U. ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Muhtar adayı çıktı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın şüphelilerinden Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.

Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şok etti
Kaynak: İHA

İzmir, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şok etti - Son Dakika

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