Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı

- Gizli tanık: "Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar"

- Murat Ongun: "İftira"

Melike İnal

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gizli tanığın "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi" beyanları Murat Ongun'a ifadesi esnasında soruldu. Ongun, CHP Kurultayı ile ilgili iddialara "İftira" cevabını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 131 sayfalık emniyet ifadesi ortaya çıktı.

"Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum"

Ongun, "Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusuna "Herhangi bir suç işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" dedi.

"Katıldığım herhangi bir ihale yoktur"

Ongun kendisine sorulan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün, hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı veya herhangi bir ihale sürecinde bulundunuz mu? Katıldıysanız hangi ihalelere, hangi unvan ile katıldığınızı, ihalelerin nasıl sonuçlandığını açıklayınız" sorusuna ise, "İBB Başkan Danışmanı hiçbir ihaleye katılmaz. İhale süreçlerinde de bulunmaz. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldığım herhangi bir ihale yoktur. Çünkü Yönetim Kurulu Başkanları ihale yetkilisi değildir. Sadece Medya AŞ'ye gelir getirici az sayıda ihale bana imzaya gelir" şeklinde cevap verdi.

Tanık beyanı: "Yolsuzluklar yapılmaktadır. Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun vardır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 29 Ocak tarihinde alınan bir tanıdığın ifadesinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık hava reklam alanlarının kiralanması işini Kültür AŞ üzerinden yürütmektedir. Kültür AŞ bu alanların kiralanmasını bazen konsinye olarak bazen de ihaleyle üçüncü özel şirketlere vermektedir. Özellikle 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür AŞ tarafından yapılan ihalelerin kime verileceği önceden tespit edilip şartname ihalenin verileceği şirkete göre düzenlendiğini bizzat benim şirketimin de bu tip ihalelere katıldığından ve kazanamadığından dolayı bilmekteyim. Bu ihalelerde eğer kendi istedikleri firmalar dışında katılım geldiyse bunları elemek için şartnameye ek yapmak suretiyle bu firmaları sistem dışı bırakmaktadırlar. Geriye kalan şirketler de yan teklif vermek suretiyle zaten ihaleyi alan şirketle önceden anlaştığı için ihale bedelinin altında teklif vererek önceden belirlenen şirketin ihaleyi kazanmasını sağlamaktadırlar. İhalelerde misal vermek gerekirse 50 adet bilboard işi için verilen ihalede ihaleyi alan şirket 10 adet iş yapıyor ama 50 adetlik üretim, montaj ve söküm ücreti alıyor. Geriye kalan 40 tanenin ücreti de hiçbir işlem yapılmadan aracı kişilerle paylaşılıyor. Bu suretle büyük miktarda yolsuzluk yapılıyor. Benim anlattığım üretim ile ilgili en basit olan kısmıdır. Asıl büyük yolsuzluk kiralama ve organizasyon kısmında mevcuttur. Burada da Kültür AŞ yine önceden belirlediği kişilere veya şirketlere bu işleri vererek kendi avantalarım da almak suretiyle yolsuzluklar yapılmaktadır. Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, İlbak Holding (İlbaklar), Subaşı ailesi ve şu an hatırlamadığım birkaç şirket daha vardır. Bu büyük şirketler daha sonra işleri alt şirketlere vererek birkaç aşamada yolsuzluk yapılmaktadır. Alt şirketlerde de naylon fatura, hesaptan çekip elden para teslimi gibi birçok kanuna aykırı işlemler yapılmaktadır" şeklindeki beyanı da Murat Ongun'a soruldu. Ongun "Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalandır. Somut örnek vermem gerekirse İlbak Holding'in geçmiş AK Parti döneminde ve bizim dönemde de olan aynı billboard sözleşmesi sürmektedir. Ek bir iş aldığından bilgim yoktur. Bunun dışındaki iddialar asılsız ve gerçek dışıdır" yanıtını verdi.

"Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar"

Gizli tanığın dosyadaki ifadesinde yer alan, CHP Kurultayı'na ilişkin, "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi. Örneğin Bursa CHP İl Başkanının oğlu İBB Kültür AŞ'de işe alındı. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Ongun'a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder" iddialarına yönelik soruya ise Ongun, "Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla bir ilişkim yoktur" dedi. CHP Kurultayı ile ilgili iddialara ise "İftira" cevabını verdi.