Muş İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı - Son Dakika
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Muş İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı

Muş İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı

Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş'in yerine Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı.

16.08.2024 17:08
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Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş'in yerine Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 41 ilin jandarma komutanı değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda Muş İl Jandarma Komutanlığı görevine Van Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı.

16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş Edirne İl Jandarma Komutanı oldu.

Albay Yılmaz Kırgel kimdir?

Jandarma Albay Yılmaz Kırgel 10 Şubat 1972 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. İlkokul öğrenimini İzmir'de, ortaokul öğrenimini Isparta'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesini kazanmıştır. 1990 yılında Askeri Lise öğrenimini müteakip Ankara Kara Harp Okulu'na girmiş ve 1994 yılında jandarma teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. 2001-2003 yıllarında Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığını yapan Jandarma Albay Yılmaz Kırgel evli ve 2 çocuk babasıdır. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı - Son Dakika

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