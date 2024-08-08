Muş\'ta baraj gölüne giren 2\'si çocuk 5 kişi can verdi

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Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

Muş'ta baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi suda boğularak hayatını kaybetti. Suda kaybolan 22 yaşındaki genç kızın da cesedi saatler sonra ekipler tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Havanın kararmasına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp Fatma Karakay'ın (22) da cenazesini buldu.

"ÜZÜCÜ BİR DURUM"

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ile olay yerine gelen Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, gazetecilere, 5 kişinin suda kaybolduğu yönünde ihbar alındığını söyledi. Bölgeye dalgıç ekiplerin yönlendirildiğini belirten Yılmaz, "Buraya ilk geldiğimizde 3 vatandaşımızın cenazesinin çıkarıldığını tespit ettik. Daha sonra 4'üncü vatandaşımızın cenazesine ulaştık. Bu saat itibarıyla dalgıçlarımızın desteğiyle 5'inci vatandaşımızın cenazesine de ulaştık. Adli tıp ve savcılık konuyu takip ediyor. Cenazelerimizi defnedeceğiz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Üzücü bir durum." dedi.

Bostankent köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin de "Bir aileden 5 kişiyi kaybetmek çok zor bir durum. Hayatını kaybedenler dayımın çocukları. Otopsi yapıldıktan sonra cenazeleri defnedeceğiz." diye konuştu.