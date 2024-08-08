Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 5 kişi can verdi - Son Dakika
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Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 5 kişi can verdi

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Muş'ta Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 1'i çocuk 4 kişi suda boğularak yaşamını yitirdi.

08.08.2024 18:54  Güncelleme: 20:21
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Muş'ta baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi suda boğularak hayatını kaybetti. Suda kaybolan 22 yaşındaki genç kızın da cesedi saatler sonra ekipler tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu.

Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi can verdi

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Havanın kararmasına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp Fatma Karakay'ın (22) da cenazesini buldu.

Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi can verdi

"ÜZÜCÜ BİR DURUM"

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ile olay yerine gelen Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, gazetecilere, 5 kişinin suda kaybolduğu yönünde ihbar alındığını söyledi. Bölgeye dalgıç ekiplerin yönlendirildiğini belirten Yılmaz, "Buraya ilk geldiğimizde 3 vatandaşımızın cenazesinin çıkarıldığını tespit ettik. Daha sonra 4'üncü vatandaşımızın cenazesine ulaştık. Bu saat itibarıyla dalgıçlarımızın desteğiyle 5'inci vatandaşımızın cenazesine de ulaştık. Adli tıp ve savcılık konuyu takip ediyor. Cenazelerimizi defnedeceğiz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Üzücü bir durum." dedi.

Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi can verdi

Bostankent köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin de "Bir aileden 5 kişiyi kaybetmek çok zor bir durum. Hayatını kaybedenler dayımın çocukları. Otopsi yapıldıktan sonra cenazeleri defnedeceğiz." diye konuştu.

Muş\'ta baraj gölüne giren 2\'si çocuk 5 kişi can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 5 kişi can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ZAFER YILDIZ: Allah Aşkına Çocuklarınızı Barajlara Göndermeyin Evlat Acısı Çekmeyin. Yazık Değil mi 114 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: her yaz aynı oluyor bu boğulmalar niye ders almıyoruz yazık olmuş allah rahmet eylesin 81 4 Yanıtla
  • Kadir Aykut: Allah rahmet eylesin. Ailelere sabırlar diliyorum. 44 5 Yanıtla
  • Murat Soylu: Bu nası bi haber yaaa. Hepside çocuk yaşta. Valla çok üzüldüm akşam akşam. Allah hepsine rahmet etsin. Ailelerine sabır versin ki bu çok zor. 30 6 Yanıtla
  • Feridun Yapıcı: çok üzücü ailelerin başı sağolsun Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 29 5 Yanıtla
  • İdris Şanlı: Akşam akşam göğsüme bıçak saplandı resmen. Of of keşke daha dikkatli olunsa. 4 çocuk. Allah ailelerine sabır versin. Çok zor 26 3 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: daha dün boğuldu baba kız o tarafta, şaka mı bu ya, insan bi haber izler yazık valla, Allah rahmet eylesin 8 1 Yanıtla

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