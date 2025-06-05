Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bugün korkutan bir haber de Ege Denizi'nden geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafının geçtiği bilgilere göre Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
12.61 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişeleri artıracak bir paylaşım geldi.
Görür, X hesabından paylaştığı mesajda "Ege Denizi'nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın kuzey kolu, yani İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir - Son Dakika
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