Naci Görür: Ege\'deki deprem KAF\'ın kuzey kolunda, İstanbul\'u tetikleyebilir

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bugün korkutan bir haber de Ege Denizi'nden geldi.

EGE'DE KORKUTAN DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafının geçtiği bilgilere göre Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR: İSTANBUL'U TETİKLEYEBİLİR

12.61 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişeleri artıracak bir paylaşım geldi.

Görür, X hesabından paylaştığı mesajda "Ege Denizi'nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın kuzey kolu, yani İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.