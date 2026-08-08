Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya açıklarında vurulan Türk sahipli Ro-Ro gemisi Nadezhda, Karadeniz'deki sürüklenişin ardından Samsun Limanı’na çekilirken aldığı hasar da ortaya çıktı. Novorossiysk Limanı açıklarında hedef alınan dev geminin içinden paylaşılan ilk görüntüler, ambarlardan makine dairesine kadar her noktanın adeta bir demir yığınına ve hurdaya döndüğünü ortaya koydu.

Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğradıktan sonra yedeklenerek Samsun’a getirilen Türk sahipli Kamerun bayraklı "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisinden ilk görüntüler geldi. Saldırının yol açtığı yıkımın boyutu gözler önüne serilirken, dev geminin içinin adeta bir demir yığınına ve hurdaya döndüğü görüldü.

<a class='keyword-sd' href='/karadeniz/' title='Karadeniz'>Karadeniz</a>'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü

3 AĞUSTOS'TA KARADENİZ'DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI 

Novorossiysk Limanı’nın yaklaşık 20 mil açığında gerçekleşen dron saldırısı sırasında gemide 13’ü Türk olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunuyordu. Saldırı sonrasında makine dairesinde ağır tahribat meydana gelen ve hareket kabiliyetini tamamen kaybeden dev Ro-Ro gemisi, MİRA isimli bir başka gemi tarafından yedeklenerek Samsun açıklarına kadar çekildi. Gemi, bölgede römorkörler ve deniz polisi eşliğinde Samsun Limanı’na yanaştırıldı.

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü

GÜVERTE, AMBARLAR VE MAKİNE DAİRESİ TAHRİP OLDU 

Samsun Limanı'na demirleyen geminin hripiçinden kaydedilen görüntüler, saldırının yarattığı dehşeti ortaya koydu. Dron patlamasının etkisiyle geminin güvertesinde, yük ambarlarında ve makine bölümünde telafisi güç ağır hasar oluştuğu belirlendi. Birçok ekipman ve metal aksamın parçalanarak kullanılamaz hale geldiği görülürken, makine dairesindeki tahribatın gemiyi tamamen seyir yapamaz duruma getirdiği kaydedildi.

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü

Adeta hurda yığınına dönen "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisiyle ilgili Samsun Limanı'nda başlatılan teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndüKaradeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü
Kaynak: İHA

Novorossiysk, Denizcilik, Karadeniz, 3. Sayfa, Kamerun, Savunma, Ulaşım, Samsun, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı
Yargıtay’dan emsal karar Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek
Adalet Bakanı Gürlek’ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
09:10
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
07:15
Rus askerleri ölümle burun buruna Kamikaze dronu böyle durdurdular
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular
07:03
Bu bir ilk İran’ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:26:33. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.