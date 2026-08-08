Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Türk gemisi hurdaya döndü

Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğradıktan sonra yedeklenerek Samsun’a getirilen Türk sahipli Kamerun bayraklı "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisinden ilk görüntüler geldi. Saldırının yol açtığı yıkımın boyutu gözler önüne serilirken, dev geminin içinin adeta bir demir yığınına ve hurdaya döndüğü görüldü.

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Novorossiysk Limanı’nın yaklaşık 20 mil açığında gerçekleşen dron saldırısı sırasında gemide 13’ü Türk olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunuyordu. Saldırı sonrasında makine dairesinde ağır tahribat meydana gelen ve hareket kabiliyetini tamamen kaybeden dev Ro-Ro gemisi, MİRA isimli bir başka gemi tarafından yedeklenerek Samsun açıklarına kadar çekildi. Gemi, bölgede römorkörler ve deniz polisi eşliğinde Samsun Limanı’na yanaştırıldı.

GÜVERTE, AMBARLAR VE MAKİNE DAİRESİ TAHRİP OLDU

Samsun Limanı'na demirleyen geminin hripiçinden kaydedilen görüntüler, saldırının yarattığı dehşeti ortaya koydu. Dron patlamasının etkisiyle geminin güvertesinde, yük ambarlarında ve makine bölümünde telafisi güç ağır hasar oluştuğu belirlendi. Birçok ekipman ve metal aksamın parçalanarak kullanılamaz hale geldiği görülürken, makine dairesindeki tahribatın gemiyi tamamen seyir yapamaz duruma getirdiği kaydedildi.

Adeta hurda yığınına dönen "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisiyle ilgili Samsun Limanı'nda başlatılan teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.