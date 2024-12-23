Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı

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Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız

Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı! Yarışmacı bakın ne yaptı

Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A.'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi olan ve tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A.'nın ise cezaevinden celp edilmesine hükmetti.

Diyarbakır 'da 8 yaşındaki Narin Güran 'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 26 Aralık 'taki ikinci duruşması öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ve çoban Ahmet A. ile görüşmelerine ilişkin Türkçe ve Kürtçe ses kayıtlarının bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, dava dosyasına eklenmişti.