Narin Güran cinayeti davasında ara karar

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taş ve çalılıklarla gizlenmiş bir halde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin dava devam ediyor. Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. ve İ.K. (17) üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

DAVA 30 MAYIS'A ERTELENDİ

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde izleyicilere kapalı şekilde görülen duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu. Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti. Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.