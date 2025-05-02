Narin Güran cinayeti davasında ara karar - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davasında ara karar

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 6'su tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İzleyicilere kapalı şekilde gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

02.05.2025 08:27
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybının 19'uncu günü Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taş ve çalılıklarla gizlenmiş bir halde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin dava devam ediyor. Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. ve İ.K. (17) üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Narin cinayetinde 15 sanık hakim karşısında, duruşma başladı

DAVA 30 MAYIS'A ERTELENDİ

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde izleyicilere kapalı şekilde görülen duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Narin cinayetinde 15 sanık hakim karşısında, duruşma başladı

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu. Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti. Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Narin cinayetinde 15 sanık hakim karşısında, duruşma başladı

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından, 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. ve İ.K. hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Narin Güran cinayeti davasında ara karar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti davasında ara karar - Son Dakika

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