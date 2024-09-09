Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var - Son Dakika
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Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

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Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın cenaze törenine katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu ve bazı kadınlar caminin önünde fotoğraf çektirdi. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

09.09.2024 13:13
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi yoğun güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kılınan cenaze namazında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu'nun hareketi büyük tepki çekti.

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Cenaze namazı kılındıktan sonra yaşanan acıya duyarsız kalan Kapolu, yanındaki kadınlarla birlikte cami bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Siz busunuz işte, timsah gözyaşları", "Yazık çok yazık", "Utanç verici yazıklar olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

MANGAL PARTİSİ SKANDALI HALA AKILLARDA

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Meclis'teki konuşmasının sonunda kalp krizi geçirerek yere düşmüştü. Bitmez, yoğun bakıma kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bitmez'in ölümünün ardından bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenlemişti.

Narin Güran\'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Mehmet Yılmaz: millet can derdinde bunlar oy derdinde yaziklar olsun 576 20 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: et döner tavuk döner gün gelır hesap döner 458 16 Yanıtla
  • murat salih başçı: mahalle yanarken mahallenin......... saçını tararmış 400 9 Yanıtla
  • Tazmanya: milletin derdi umurlarında hiç bir zaman olmadi 379 12 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Oda o bölgenin insanı ak parti ile alakası ne 73 299 Yanıtla
  • MUSTAFA KURT: Yani hep böylelerdi absürt gelmesin... 327 14 Yanıtla
  • halil kuşluk: Bence cenazelere siyasetçiler gelmesin cenazeye saygı kalmıyor 310 1 Yanıtla
  • Murat Bulut: insan olmak lazım 279 2 Yanıtla
  • Çiğdem Türk: bunlar kendilerine yakışan hareketleri heryerde yapıyorlar hiç kimse şaşırmıyor 268 8 Yanıtla
  • nihat bıçak: Ne yapıyor bunlar İnanamıyorum nasıl yaparlar böyle 240 7 Yanıtla
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