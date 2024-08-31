Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı

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11 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'dan gelecek güzel bir haberi beklerken soruşturma kapsamında gözaltı haberleri peş peşe geldi. Narin'in Tavşantepe Mahalle muhtarı olan amcası S.G'nin ardından annesi de ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

31.08.2024 15:08
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Tüm Türkiye olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken gözaltı haberleri de peş peşe geldi.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışan ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı. Amcanın sorgusu sürerken, anne Yüksel Güran da gözaltına alındı. Amca S.G.'nin, Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

"BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEDİM"

Anne Güran, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler sonrası oklar ağabey E.G.'ye çevrilmişti. Gözaltına alınan ağabey, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltında
Diyarbakır\'da kaybolan Narin\'in amcası ve annesi gözaltına alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Türker Karaarslan: İnsanlara genelde en yakınlarından zarar geliyor. 74 4 Yanıtla
  • Bu Kim: çocukdan ne istedeniz ya 53 1 Yanıtla
  • ferhat eser: anne en başta gözaltına alınmalıydı kimseyi suçlayamayız suçu sabitlenmeden ama anne birseyleri ört bas etmeye çalıştı bence 38 1 Yanıtla
  • Muhendis: bu kadar buyuk acisi olan bir anne baba tv programlarinda hic yutkunmadan sesi titremeden her hangi bir olayı anlatır gibi çocuğunun kaybını nasıl anlatabilir ki.yuregindeki acı musade etmez buna.kamera karşısına geçip konusmayi bırak doğal yollarla kendi kendine kimsenin bilmediği bir kayıp için evde oturupta kameralara konuşmaz yemeden içmeden uyumadan sokak sokak arar elinden birşey gelsede gelmesede böyledir. 35 3 Yanıtla
  • ferhat eser: akraba genellikle zehirli yılandır 34 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Anne ile amca oyunmu çevirmiş gibi 28 3 Yanıtla
  • Muhendis: sorgusu biten bir anne var.sorusturma genişletiliyor amca yi da buldukları bir ipucu ile sorguya alıyorlar, amcanın sorgusu devam edenden anneyi tekrar sorguya alıyorlar.buyur burdan yak.şeytanın insana verdigi vesvese, insanoğlunun nefsinin yanında sütten çıkmış ak kaşık. 23 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Anne ilk gün gözünden yaş gelmeden ağıt yakışı bana tuhaf gelmişti zaten başrolde o var kesin 17 2 Yanıtla
  • Rıza Gülgeldi: Yabancılarda aramayın akrabalarda arayın bulursunuz bence 16 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: çapraz sorgu 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
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