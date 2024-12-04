Narin'in DNA Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Narin'in DNA Sonuçları Açıklandı

Eski Baro Başkanı Eren, Narin'in avuç ve şortundaki saç örneklerinin DNA sonuçlarını duyurdu.

04.12.2024 22:02
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Eski Diyarbakır Barosu Başkanı: "Narin'in avucu ve şortundaki saç ve kıl örnekleri annesi ve ağabeyinin DNA baz dizilimi ile uyumlu çıktı"

DİYARBAKIR - Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Narin'in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan saç ve kıl örneklerinin Narin'in, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Dava Dosyası ile ilgili kamuoyunda yoğun şekilde tartışmalara konu önemli hususlarda bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulunacaklarını daha önce belirttiklerini hatırlattı. Narin'in sol avucunda ve üzerinden alınan saç ve kıl örneklerinde köklü olanlar dahil olmak üzere Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamadığını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. (Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılabildiği bilgisi verilmiştir) Mitokondriyal DNA; sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 cm'lik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11 diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumunca Mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in, anne Yüksel Güran'ın ve abi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların (cinsiyet ayrımı olmaksızın) Mitokondriyal DNA'sı aynı olduğu için saç ve kıl örneklerinin tam olarak kime ait olduğu tespit edilememektedir. Dava dosyamıza, yeniden istenen daraltılmış baz çalışmasına ilişkin ek rapor ve Daran-2 Askeri Üst Bölgesine ait kamera görüntülerine ilişkin Ulusal Kriminal Bürosunun hazırlamış olduğu rapor ulaşmıştır. Hala dosyamıza gelmeyen ve beklenen raporlar bulunmaktadır."

Olay

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin'in DNA Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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