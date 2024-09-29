Nasrallah'ın Ölümü, Batı Şeria'da Üzüntü Yarattı

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Filistin'in İsrail işgali altındaki toprağı Batı Şeria'da vatandaşlar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından duydukları üzüntüyü ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da Cuma günü düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybetmesi Filistin'de de büyük üzüntüye neden oldu. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki Filistinliler, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Bir başka Hebron sakini Filistinli Zuhair Hussam ise "Filistin'le duran herkese teşekkür ediyoruz ve Filistin'e gelen herkese minnettarız" şeklinde konuştu.

Nasrallah'ın Filistin'e sadık kaldığını vurgulayan Filistinli Abdullah Mohammed, "Ruhunu ve silahlarını Filistin'e adadı. Ürdün ve Mısır ise İsrail'e yardım sağladı" dedi.

"Direniş, Kudüs'ün kurtuluşuna kadar devam edecek"

Nasrallah'ın Filistin'in kurtuluşu için Filistin direnişinin yanında durduğunu aktaran Suhail Nasser al-Din, "Hassan Nasrallah hayatını Filistin'e adadı. Filistin'i savunmada tereddüt etmedi. İnsanları, İsrail işgali altında yaşanan sıkıntılara dikkat ederek Filistin halkının yanında durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Jamal al-Saghir ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Lübnan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Kayıp sadece Lübnan'a değil, dünyadaki tüm direnişçilerine aittir" diye konuştu.

El Halil'de yaşayan Filistinli Fawzi Nassar da yaptığı açıklamada, "Direnişi desteklemede önemli ve büyük bir rolü vardı. Ayrıca Gazze Şeridi'nden İsrail işgalini kaldırmada da önemli bir rol oynadı. Birçok aktivist ve lider kaybettik. Ama direniş, Kudüs'ün kurtuluşuna kadar devam edecek" dedi. - EL HALİL