Nazilli'de Çamaşır Asarken Düştü: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

02.10.2025 10:59
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çamaşır asarken 5'inci kattan düşen 33 yaşındaki Neriman Şimşek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çamaşır asarken dengesini kaybederek 5'inci kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle 22 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Neriman Şimşek (33) çamaşır asarken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Şimşek'in düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şimşek'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şimşek doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz aylarda anne olduğu ve Nazilli Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen Şimşek'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İHA

