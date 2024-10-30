Nazilli'de Kadın Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Kadın Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Nazilli\'de Kadın Hırsızlık Çetesi Yakalandı

3 kadın hırsız, 25 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı, güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

30.10.2024 14:02
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar, 32 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilip jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların kilitli olmayan evlerin kapılarını plastik şişe kullanarak açtıkları, tanınmamak için ise örtü ve güneş gözlüğü taktıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde H.Ç. isimli kişinin evinden 2 adet altın yüzük, 2 adet altın bileklik ve 1 çift altın küpe olmak üzere yaklaşık 25 bin TL değerindeki ziynet eşyasının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ihbar edildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığınca olay yeri ve çevresinde yapılan ilk araştırmada hırsızlık olayının yüzlerini örtü ve güneş gözlüğü ile kapatan 3 kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

25 kamerada 32 saatlik görüntü incelendi

Şüpheli şahısların kimliklerinin tespiti amacıyla Nazilli ilçe merkezi ve İsabeyli Mahallesi'nde 25 adet kamerada 32 saat görüntü incelendi. İnceleme sonucunda şahısların Nazilli merkezden İsabeyli Mahallesi'ne 2 farklı şehiriçi minibüs kullanarak geldikleri, olayın gerçekleştiği ikamete gelmeden önce kıyafetlerini değiştirdikleri, tanınmamak ve yakalanmamak amacıyla örtü ve güneş gözlüğü takarak yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Şahısların ikametlerin kilitli olmayan kapılarını ise kesilmiş plastik şişe yardımıyla zorlayıp açtıkları öğrenildi.

Kadın hırsızlar tutuklandı

Yapılan detaylı çalışma ile şüphelilerin E.G. (24), M.B. (25) ve Ö.Ö. (19) olduğu tespit edildi. M.B ve Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli E.G.'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen hırsızlık dosyasından tutuklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

"Kapıları kilitlemeyi unutmayın"

Yaklaşık 25 yıldır anahtarcılık yapan Tarık Avcu, "Hırsızlık yapılan evlere gittiğimizde hep gördüğümüz en baştaki sorun kapıların kilitli olmaması. Kapınızı kilitlemezseniz kapınız çok rahat bir şekilde açılır. Herhangi bir pet şişe, hastane filmi ve eski kimliklerle bu kapıları açması basittir. Bir de güvenlik en başta apartman girişinden başlar. Apartman girişi açıksa hırsızlar ilk başta girerler. Tek tek kapıları çalarlar, ses gelmezse o kapıyla uğraşırlar. Kapınız kilitli değilse basit şekilde açar ve evine girerler. Komşuya bile gitseniz kapıyı kilitlemeyi unutmayın. Yoksa hırsızın sizin kapınızı açması on saniye" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Kadın Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika

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