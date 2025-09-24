Neo-Nazi Saldırganına 74 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Neo-Nazi Saldırganına 74 Yıl Hapis

Haberin Videosunu İzleyin
Neo-Nazi Saldırganına 74 Yıl Hapis
24.09.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Neo-Nazi Saldırganına 74 Yıl Hapis
Haber Videosu

Eskişehir'de neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'e 74 yıl 17 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'e 74 yıl 17 ay hapis cezası verildi.

Olay, 12 Ağustos 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Uluönder mahallesinde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana geldi. Üzerinde neo-nazi sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük kullanıp yüzünü maskeyle gizleyen Arda Küçükyetim, bir çay bahçesinde 5 vatandaşı bıçaklayarak yaraladı.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan neo-nazi saldırganın cezası belli oldu

SALDIRI ANINI CANLI YAYINLADI

Bu anları cep telefonundan canlı olarak yayınlayan Küçükyetim, gözaltına alınarak tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüsten' 100 yıla ve 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan neo-nazi saldırganın cezası belli oldu

TOPLAM 74 YIL 17 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Zanlı Arda Küçükyetim'in yargılandığı davada karar çıktı. Gerçekleştirilen kapalı duruşmada Küçükyetim'in 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 4'er kez ayrı ayrı 15'er yıl, yine 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay ve 'Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Küçükyetim'e toplam 74 yıl 17 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Neo-Nazi Saldırganına 74 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
Süper Lig’de ücretsiz maç Biletler bedava Süper Lig'de ücretsiz maç! Biletler bedava
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi Kameralar önünde hararetli tartışma Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Trump’ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas’tan jet yanıt Trump'ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas'tan jet yanıt
Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu
Gayrimenkul çetesi çökertildi Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor
Bütün Türkiye’nin konuştuğu Arda Kardeşler’den TFF’ye olay sözler Bütün Türkiye'nin konuştuğu Arda Kardeşler'den TFF'ye olay sözler

20:53
Fenerbahçe’den ilk 11’de sürpriz üstüne sürpriz
Fenerbahçe'den ilk 11'de sürpriz üstüne sürpriz
20:26
Suriye lideri Şara’dan BM’de sürpriz Türkiye mesajı
Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı
20:06
Şara’dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
19:28
Kağıthane’de Avukata Silahlı Saldırı
Kağıthane'de Avukata Silahlı Saldırı
19:24
Sedat Peker’in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi
Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi
19:03
Canlı anlatım Maçta goller üst üste
Canlı anlatım! Maçta goller üst üste
19:03
Gökçek’ten Yavaş’ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım
Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım
18:42
Galatasaray’ın rakibi Liverpool’a kötü haber Genç yıldız sezonu kapattı
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Suriye lideri Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Suriye lideri Şara ile görüştü
18:07
TBMM’de yemek ücretlerine zam
TBMM'de yemek ücretlerine zam
17:39
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 21:31:07. #7.13#
SON DAKİKA: Neo-Nazi Saldırganına 74 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.