Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ill belirlemelere göre 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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