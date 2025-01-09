Nevşehir'de 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi - Son Dakika
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Nevşehir'de 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Nevşehir\'de 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Esnafın ihbarı üzerine Nevşehir'de yapılan operasyonda 6 bin 370 litre sahte zeytinyağı bulundu.

09.01.2025 11:40
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Nevşehir'de bir esnafın ihbarı şikayeti üzerine başlatılan sahte zeytin yağı operasyonu kapsamında düzenlenen operasyonda bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Nevşehir'de hafta başında bir esnafın şikayeti üzerine 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ile 498 sahte etiket ele geçiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte zeytinyağı operasyonunu genişletti. Yapılan çalışmalarda bin litre sahte zeytinyağı daha ele geçirildi. Nevşehir'de bir şarküteri dükkanına sahte zeytinyağı satmak isteyen kişilerden ve numune bırakılan zeytinyağından şüphelenen esnaf durumu, hem polis hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ihbarda bulunmuştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri iş yerine satılmak istemen 5 bin 370 litre zeytinyağı ele geçirmişti. Ele geçirilen zeytin yağlardan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri analiz için numune alırken, polis ekipleri de zeytinyağlarına el koydu.

Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri 20 Temmuz Mahallesinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında depoda bin litre sahte zeytinyağı buldu. Bulunan zeytinyağlarının bir kısmının da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı marka olarak ilan ettiği markaya ait zeytinyağı dolduğunu belirledi. Sahte zeytinyağlarını piyasaya sürmeye çalışan Mustafa A. ve Seyit A.' gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devem ediyor.

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde toplam 6 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirilmiş oldu.

Polis ekipleri öncelikle marketleri üzerinde etiket olmayan ürünleri almamaları ve satmamaları konusunda uyarırken, vatandaşları da üzerinde etiket olmayan ürünlere itibar edilmemesi ve kesinlikle satın alınmaması konusunda uyarıda bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi - Son Dakika

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