Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü - Son Dakika
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Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

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Nevşehir\'de seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü
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Nevşehir\'de seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü
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Nevşehir'de Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücü aracını yol kenarına çekip yangın tüpüyle müdahale etti; itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeNevşehir3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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