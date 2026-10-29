Nevşehir Göreme\'de peribacasında 3 kişi öldü, Vali idari soruşturma başlatacak

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme'de peribacasında toprak kayması sonucu meydana gelen çökmeyle ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığının soruşturma başlattığını, valilik olarak kendilerinin de idari soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasında meydana gelen kaymada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Çalışmaların sona erdiğini ve yaralanan 5 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini açıklayan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Bugün saat 15.15 sularında Nevşehir, Göreme beldemizde meydana gelen toprak kayması, kaya kayması doğal afeti neticesinde hemen olay yerine intikal ettik. Yapmış olduğumuz arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. An itibarıyla arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Öncelikle devletimizin bütün unsurları, bütün araç gereç ve personeli, AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız, yerel yöneticilerimiz bütün bir hassasiyetle ve incelikle olaya müdahale ettik. Şu an itibarıyla hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza, 3 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. 5 yaralıdan 4 tanesi taburcu oldu. Sağlık durumları son derece iyi. Geriye kalan 1 yaralımızda da kalça kırığı mevcut. Şu an itibarıyla hastanede tedavi oluyor. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.

"Soruşturma başlatıldı"

Cumhuriyet başsavcılığının soruşturma başlattığını, valilik olarak kendilerinin de idari soruşturma başlatacaklarını kaydeden Vali Kök, "Meydana gelen bir doğal afet. Tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de aşırı yağışlar meydana geldi. Tabii olayın bütün yönleriyle araştırılması için cumhuriyet başsavcılığımız soruşturmayı başlattı. Büyük bir ihtimalle ilgili bakanlıklar da idari soruşturma başlatacaktır. Valilik olarak biz de idari soruşturma başlatacağız. İdari soruşturmanın ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açığa çıkmasını arzu ediyoruz. Olay bütün yönleriyle netleştirilip açıklığa kavuşturulduktan sonra yine kamuoyuyla paylaşılacak. Ben bütün halkımıza, bütün vatandaşlarımıza üzüntümü tekrar dile getiriyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır, başsağlığı diliyorum. Son derece üzgünüz. Arzumuz böyle bir olayın yaşanmamasıydı. Ama sizler de takdir edersiniz ki doğal afet, aşırı yağış, zemindeki kayma. Dileriz bundan sonra benzerini yaşamayız. Hiçbir can kaybı olmaz, hiçbir yaralı olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bilirkişiler çalışma yapacak"

Yarın sabah itibarıyla bölgede bilirkişilerin çalışmaya başlayacağını da aktaran Vali Hüseyin Kök, "An itibarıyla çalışmalarımız sonlandırıldı. Bütün kontrolümüzü yaptık. Hem AFAD ekibimiz hem jandarma ekibimiz, şu an itibarıyla artık çalışmaya gerek kalmadı değerlendirmesinde bulundular. Bundan dolayı ekiplerimize çok teşekkür ettik, ekiplerimizi çektik. Ama sabah an itibarıyla başsavcılığımızın soruşturması ve görevlendirdikleri bilirkişiler mahallinde çalışmaya başlayacaklar" diye konuştu.

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Vali Kök, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralının durumu hakkında bilgi aldı.