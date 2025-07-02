New York'ta Filistin ve İran Destekçisi Gösteri - Son Dakika
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New York'ta Filistin ve İran Destekçisi Gösteri

New York\'ta Filistin ve İran Destekçisi Gösteri
02.07.2025 06:51
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Washington Square Park'ta toplanan destekçiler, Trump ve Netanyahu'yu protesto edip barış çağrısı yaptı.

ABD'nin New York kentinde, Manhattan'daki Washington Square Park'ta toplanan İran ve Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, Ortadoğu'da barış çağrısında bulunarak, Gazze'deki saldırıların sona ermesini istedi.

Protesto sırasında "Savaşa hayır", "Özgür Filistin, Özgür İran" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin halkına destek sloganları attı. Aynı alanda toplanan İsrail yanlısı bir grup da karşı gösteri düzenledi. New York Polis Departmanı (NYPD), iki grup arasında gerginlik yaşanmaması için parkta geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, protestoların barışçıl şekilde sona erdiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

"12 Gün Savaşı" hatırlatması: Ortadoğu'da barış çağrısı

Göstericiler, geçtiğimiz haftalarda İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan "12 Gün Savaşı"na dikkat çekerek, bölgede yeni bir savaş riskinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Filistin'de yaşanan sivil kayıpları ve insani krizi ön plana çıkaran grup, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti öncesi mesaj: Kalıcı ateşkes sağlanmalı

Protestocular, önümüzdeki hafta Washington'da yapılması beklenen Netanyahu-Trump görüşmesine de dikkat çekerek, bu buluşmanın Filistin'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması için bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti. Göstericiler, "ABD barışın yanında olmalı, İsrail'in savaş politikalarına destek vermemeli" ifadeleriyle çağrılarını yineledi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa New York'ta Filistin ve İran Destekçisi Gösteri - Son Dakika

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