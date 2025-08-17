New York'ta Gazze İçin Büyük Protesto - Son Dakika
New York'ta Gazze İçin Büyük Protesto

17.08.2025 09:41
New York'ta on binlerce kişi, Gazze'deki saldırılara son verilmesi için sokaklara döküldü.

ABD'nin New York kentinde on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıkarak, bölgedeki açlığa son verilmesi, insani yardımların önünün açılması ve acil ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Protestolara bir dönem tutuklu bulunan Filistinli aktivist ve eski Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmoud Khalil de katıldı.

ABD'nin New York kentinde Filistin destekçisi on binlerce kişi İsrail'i protesto etmek için sokaklara çıktı. Şehrin Manhattan bölgesindeki tarihi halk kütüphanesi önünde toplanan ABD'liler, ellerinde pankartlarla geniş katılımlı bir protesto düzenledi. Kalabalığın ön saflarında, bir dönem tutuklu bulunan Filistinli aktivist ve eski Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmoud Khalil yer aldı. ABD basının yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Khalil'in kortejin önünde bulunması dikkatleri çekti.

"Özgür Gazze, Özgür Filistin"

Protestocular, "İşgale son, açlığa son, özgür Gazze, özgür Filistin, nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçerken, taşıdıkları pankartlarda özellikle Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi ve acil ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kalabalık, ABD hükümeti ile İsrail'e karşı da tepkisini dile getirerek Washington yönetiminden Gazze'deki insani krize kayıtsız kalmamasını talep etti.

Yoğun Güvenlik Önlemleri

Protesto sırasında New York Polis Departmanı (NYPD), yüzlerce polis memurunu görevlendirerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Manhattan ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yürüyüş boyunca herhangi bir taşkınlık ya da şiddet olayı yaşanmadı. Protestocular, güvenlik güçlerinin gözetiminde barışçıl bir şekilde dağıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

