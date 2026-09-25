New York'ta Netanyahu protestosunda 100'den fazla kişi gözaltına alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabı öncesinde BM Genel Merkezi'nin dışında bir araya gelen yüzlerce kişi, İran savaşı ve Gazze Şeridi'ndeki soykırımı protesto etti.

Gazze'deki soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aleyhinde yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York'ta yüzlerce kişinin katılımıyla bir protesto gösterisi gerçekleştirildi.

BM Genel Merkezi'ne üç blok uzaklıkta gerçekleştirilen protesto sırasında yüzlerce gösterici, bir saatten uzun bir süre boyunca trafiği kapattı. New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri, yolları kapatarak protestocuların ellerini plastik kelepçelerle bağladı, göstericileri polis otobüslerine bindirdi. Gösteri sırasında 100'den fazla protestocunun gözaltına alındığını bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Osse'nin de yer aldığı bildirildi.

Göstericiler, "Netanyahu, saklanamazsın. Soykırım nedeniyle aranıyorsun" sloganları attı. ABD'nin İsrail'e silah ve finansman tedarikine de gönderme yapan protestocular, "Artık bizim paramızla öldürmeyin", "Gazze, yanındayız" sloganları da attı. Protesto sırasında New York sokaklarında boynunda ilmik bulunan ve mahkum kıyafeti giydirilmiş bir Netanyahu maketi de sergilendi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri sırasında protestocular ile İsrail destekçileri arasında arbedeler de yaşandı.