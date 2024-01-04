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Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 43 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 43 aranan şahsı yakaladı

Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye hizmetleri sırasında 1 ayda 43 aranan şahsı yakalarken, 1 hırsızlık olayına da müdahale etti. Aralık ayı boyunca yapılan devriye hizmetlerinde 6 bin 659 şahsın GBT kaydı kontrol edildi.

Niğde\'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 43 aranan şahsı yakaladı
04.01.2024 - 13:49,
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Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye hizmetlerinde 1 ayda 43 aranan şahsı yakalarken, 1 hırsızlık olayına ise müdahale etti.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından; mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Aralık ayı içinde yürüttüğü devriye hizmetleri esnasında; 6 bin 659 şahsın GBT kaydına bakıldı, 43 aranan şahıs yakalandı.

4 adet ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler 1 hırsızlık olayına müdahale ederek şahısları suçüstü yakaladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 43 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 43 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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