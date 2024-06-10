Niğde'de Ölü Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu - Son Dakika
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Niğde'de Ölü Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu

Niğde'de dün sabah saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde ölü olarak bulunan erkek cesedinin kimliği, 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar olarak belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporunun beklendiği öğrenildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

10.06.2024 14:59
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Niğde'de dün sabah saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde ölü olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Niğde'de dün vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedinin 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'a ait olduğu belirlendi. Cesedin 22 yaşında Mahmut Fırat Tabar'a ait olduğu ve kesin ölüm sebebi ile ilgili otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.

Ekipler cinayet üzerinde duruyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için titiz çalışmasını sürdürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Ölü Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu - Son Dakika

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