Niğde İl Emniyet Müdürlüğü iki okulda öğrencilere dolandırıcılık risklerini anlattı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; iki okulda öğrencilere hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunma, akran nezaketi ve polislik mesleği konularında bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Fatma Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ekipler; öğrencilere genel güvenlik, yankesicilik, açıktan hırsızlık ve sahte para konularını anlattı. Bilgilendirmede iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ve banka hesabını başkalarına kullandırmanın doğurabileceği riskler de ele alındı.