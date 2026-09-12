Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti - Son Dakika
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Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti
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Tokat'ta 10 manda ve 1 eşek yaban hayvanları tarafından parçalanarak telef edildi, 3 büyükbaş hayvan ise kayboldu. 45 yıllık besici Şanveren Onayrılı'nın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Jandarma ekipleri bölgeye fotokapan yerleştirerek inceleme başlattı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 45 yıldır hayvancılık yapan 63 yaşındaki Şanveren Onayrılı, Akpınar Yaylası'nda 10 mandası ile bir eşeğini parçalanmış halde buldu. 3 büyükbaş hayvanın kayıp olduğu bölgede, saldırıyı gerçekleştiren yaban hayvanlarını tespit etmek amacıyla ekiplerce fotokapan kuruldu.

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Akpınar Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Şanveren Onayrılı, 10 Eylül'de sürüsünün ahıra dönmemesi üzerine arama çalışması başlattı. Yayla genelinde yapılan aramalarda dere kenarına ulaşan Onayrılı, korkunç manzarayla karşılaştı.

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

10 MANDA VE 1 EŞEK PARÇALANDI, 3 HAYVAN KAYIP

Dere kenarında 10 mandası ile 1 eşeğini karınları parçalanmış ve kısmen toprağa gömülmüş halde telef olmuş bulan üretici, 3 büyükbaş hayvanına ise ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Telefe yol açan yaban hayvanı türünün tespiti için alana fotokapanlar yerleştirildi.

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

"KAYIPLARIMIZ BÜYÜK, DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

45 yıllık hayvancılık hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Şanveren Onayrılı, mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi: "10 mandamı ve bir eşeğimi öldürmüş. Üç büyükbaş hayvanımı da hiç bulamadık. Hayvanların çoğu gebeydi, içlerinde doğumu yaklaşan bir hayvan da vardı. Karınlarını deşip iç organlarını çıkarmış. Leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt gördüm ancak hayvanları yerken görmediğim için neyin yaptığını kesin olarak söyleyemiyorum. Bu zamana kadar başıma böyle bir olay hiç gelmedi. Hayvanlarım kar yağana kadar yaylada otlardı. İlk defa bu yıl böyle bir olay yaşandı. Jandarma, Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman İşletme görevlileri gelip ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

Ekiplerin bölgedeki incelemesi ve fotokapan takibi sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Niksar, Tokat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti - Son Dakika

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