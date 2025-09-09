Nişanlı DJ Elif Özcan Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Nişanlı DJ Elif Özcan Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Nişanlı DJ Elif Özcan Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
09.09.2025 15:50  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nişanlı DJ Elif Özcan Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Bolu'da nişanlanan DJ Elif Özcan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bolu'da yaşayan ve kentte uzun süredir DJ'lik yaparak çok sayıda konser veren Elif Özcan, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nişanından iki gün sonra hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüler kaldı

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının cenazesi, Alıçören köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Nişanından iki gün sonra hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüler kaldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3-sayfa, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nişanlı DJ Elif Özcan Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi
Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi
3 yıllık savaşın sonucunu Macaristan lideri Orban verdi: Ukrayna 3’e bölünecek 3 yıllık savaşın sonucunu Macaristan lideri Orban verdi: Ukrayna 3'e bölünecek
Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
Bilanço çok ağır Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı
Kabine sonrası Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz Kabine sonrası Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz
Fenerbahçe Djiku’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe Djiku'nun sözleşmesini feshetti

16:03
Süper Lig ekibine şok Sportif direktör istifa etti
Süper Lig ekibine şok! Sportif direktör istifa etti
15:37
Uçak kalktı geliyor Fenerbahçe’nin yeni hocası bu akşam İstanbul’da
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da
15:13
Şehit polislerimiz son yolculuğuna uğurlandı Bir babanın en zor görevi
Şehit polislerimiz son yolculuğuna uğurlandı! Bir babanın en zor görevi
15:08
Ülke yangın yeri Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler
Ülke yangın yeri! Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler
15:04
İrfan Can Kahveci’den bomba Mert Hakan-Kerem paylaşımı
İrfan Can Kahveci'den bomba Mert Hakan-Kerem paylaşımı
14:53
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar
14:37
Acun Ilıcalı’ya ne oldu Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
14:30
Özel Taksim’e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı
Özel Taksim'e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı
14:23
Canan Kaftancıoğlu’nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
14:10
MHP’den kayyum kararına ilk yorum Meclis’teki görüşmede açık açık söyledi
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 16:09:52. #7.13#
SON DAKİKA: Nişanlı DJ Elif Özcan Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.