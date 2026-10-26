Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Fıstık Hali’nde kapatılmak istenen ara kapı yerinden çıkarak hal bekçisinin üzerine düştü. Çevredeki esnafın yardımıyla kapının altından çıkarılan bekçi, ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Nizip’teki Fıstık Hali’nde ara kapının yerinden çıkması sonucu bir hal bekçisi kapının altında kaldı. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.
KAPIYI KAPATIRKEN YERİNDEN ÇIKTI
Atatürk Mahallesi’ndeki Fıstık Hali’nde yaşanan kazada, iddiaya göre halde bulunan bir kişi ara kapıyı kapatmak istedi. Bu sırada yerinden çıkan kapı, hal bekçisinin üzerine düştü.
ESNAF KAPININ ALTINDAN ÇIKARDI
Çevredeki esnafın yardımıyla kapının altından çıkarılan bekçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kapının bekçinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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