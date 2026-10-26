Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Nizip’teki Fıstık Hali’nde ara kapının yerinden çıkması sonucu bir hal bekçisi kapının altında kaldı. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.

KAPIYI KAPATIRKEN YERİNDEN ÇIKTI

Atatürk Mahallesi’ndeki Fıstık Hali’nde yaşanan kazada, iddiaya göre halde bulunan bir kişi ara kapıyı kapatmak istedi. Bu sırada yerinden çıkan kapı, hal bekçisinin üzerine düştü.

ESNAF KAPININ ALTINDAN ÇIKARDI

Çevredeki esnafın yardımıyla kapının altından çıkarılan bekçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kapının bekçinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.