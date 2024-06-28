Şanlıurfa\'da Muhtarlık Ofisi Basılarak Kapısına \'Katil\' Yazılan Muhtar Tehdit Mesajları Alıyor

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Şanlıurfa'da muhtarlık ofisi basılarak kapısına "Katil" yazılan Muhtar Halil Kaya, Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından sözde hayvan sever kişilerden ölüm tehditleri içeren mesajlar aldığını söyledi. 4 çocuk babası Kaya tedirgin olduğunu belirterek, aralarında sanatçıların da olduğu 33 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerin kuduz olduğu tespit edilmiş ve mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı. Karantinanın başlatılmasıyla belediye ve tarım il müdürlüklerinde görevli ekipler, mahallede küpesiz ve hastalıklı köpeklerin toplatılarak barınaklara götürülmesi için harekete geçti. Köpeklerin toplatılması ve barınaklara götürülmesinden rahatsız olan çoğu kadın 25-30 kişilik grup, Türkiye'nin farklı illerinden Şanlıurfa'ya gelerek Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Mahallesi Muhtarı Halil Kaya'nın bürosunu basarak, kapısına "Katil" yazdı. Hakaretler yağdırarak Muhtar Kaya'yı tehdit eden grup, vatandaşların araya girmesiyle dağıtıldı.

Muhtar Kaya, olayın yaşanmasının üzerinden günler geçmesine rağmen her gün Türkiye'nin birçok ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinde tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ifade etti. Evli ve 4 çocuk babası Kaya, tedirgin olduğunu belirterek, aralarında sanatçıların da olduğu 33 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

"Karantina bölgesi ilan edildik"

Bir grup kişiden tehdit mesajları aldığını belirten Muhtar Halil Kaya, "Mahallemizde bununla ilgili olarak belediye burada bulunan başıboş köpekleri toplamaya başladı. Karantina bölgesi ilan edildik. Daha sonra ben muhtarlık ofisimde yok iken farklı ilerden gelen kadınlar, muhtarlığımızı bastılar. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi tehdit mesajları atıyorlar" dedi.

" Seren Serengil'den şikayetçi oldum"

İnsanları galeyana getiren sanatçıların olduğunu ifade eden Muhtar Kaya, "Özellikle sanatçı Seren Serengil, yaptığı paylaşımda 'tüm herkesi adliyelere bekliyoruz, bu muhtar hakkında gidin şikayetçi olun, bu muhtarın muhtarlık ofisini yıkın' diye cümleler sarf etmiş. Ben bu paylaşımları şiddetle kınıyorum çünkü bu benim asli görevimdir. Başıboş bir sokak hayvanı var ise bunu yetkili birime bildirmek benim görevim. Ben bunu yaptığım için sanatçı kimliğini kullanarak beni linç etmeye çalışıyor. Bu paylaşımın altına ise yapılan yorumlarda 'Urfa yıkılsın, bir köpek sesine hasret kalın' gibi yorumlar yapılıyor. Bunlarda yetmiyormuş gibi tehdit mesajları atılıyor. 'Sizi öldüreceğiz bilmem öyle yapacağız, böyle yapacağız şeklinde tehditler alıyorum. Özellikle Seren Serengil başta olmak üzere bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben mahalle muhtarıyım. Bunlar bir mahalle muhtarlığını basacak gücü nereden alıyorlar. Yani o kadar mı güçlüler. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Bunlar o kadar güçlü insanlar mı? Sonuçta burası bir kamu binası, burası benim evim değil ve bu insanlar devletin muhtarlığını bastılar. Bu insanlar için gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

"33 kişi hakkında suç duyurusunda bulundum"

Okulla giden çocukların da bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendiğini vurgulayan muhtar Kaya, "Yaşanan bu durum çocuklarımızı da olumsuz etkiledi. Çocuklarımın okul arkadaşları, 'babanın kapısına neden katil yazısı yazmışlar' diye soruyorlar. Benim 4 tane çocuğum var, bu tür şeyler güzel mi? Bu insanlar bu gücü nereden alıyorlar? Bunlar hayvan sever falan değil. Bunlar bildiğiniz lobi, bir grup oluşturmuşlar ve insanların üzerine bu şekilde gidiyorlar ama biz bu fırsatı onlara vermeyeceğiz. Ben hepsinden şikayetçi oldum ve haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Şimdiye kadar 33 kişi hakkında suç duyurusunda bulundum, halen bana gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajları alıp savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

"Sanatçı kimliğinizi kullanarak insanları bu şekilde birbirine karşı tahrik etmeye hakkınız yok"

Tedirgin olduğunu da söyleyen muhtar Kaya, "İnsanları ve halkı bu kadar kin ile nefretle kusturmanın bir anlamı yok. Benim burada yaptığım bir şey yok, mahallemde başıboş gezen köpekleri belediyeye bildirdim. Eğer bu suç ise ben suç işlemiş oluyorum. Sonuçta çoluk çocuğumuz her gün sokakta ve biz halkın içindeyiz. Bu şekilde sanatçı kimliğini kullanan Seren Serengil hanıma hiç yakıştıramadım. Bu yaşanan durumu sosyal medya hesabında paylaşmış ve 'herkesi karakol ile adliyeye bekliyoruz, muhtardan gidin şikayetçi olun' diye paylaşımlar yapıyor. Benim ismimi açık bir şekilde açıklamış. Sanatçı kimliğini kullanarak insanları bu şekilde birbirine karşı tahrik etmeye hakkınız yok. Benim gözümde sanatçı falan da değilsiniz. Bunlar bu şekilde rant sağlıyor, başka bir şey değil. Hem gelip burada muhtarlığımızı bastılar, şanlı şehrimizi katil Urfa yaptılar ve hem de hastalıklı köpekleri Ankara'ya kadar götürdüler. Buna rağmen tahliye edildi, ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Muhtarın kapısına giderek argolu kelimeler kullanan hemcinslerimi kınıyorum"

Mahalle sakinlerinden Dilek Demir, "Bu konuyla alakalı olarak biz kendimiz muhtarımıza başvurduk. Başıboş köpekler olduğu için toplandık gittik. Çocuklarımızı rahat bir şekilde dışarı bırakmak için biz muhtardan böyle bir talepte bulunuyoruz. Ben 3 çocuk annesiyim ve muhtarımız doğru bir karar vermiş. Muhtarın kapısına giderek argolu kelimeler kullanan hemcinslerimi kınıyorum. Çünkü ben çocuklarımı rahat bir şekilde dışarı bırakmak istiyorum. Dışarda rahat bir şekilde gezmek istiyorum ama köpekler olduğu için korkuyorum. Ben de bir hayvan severim ve hiçbir şekilde bir sokak hayvanına zarar gelsin istemem ama bizim açımızdan toplanması gerekiyor. Buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum lütfen görevinizi layıkıyla yerine getirin ve muhtarımıza sahip çıkın" dedi.

Vatandaşlardan Şehmus İncik ise devletin belediyeye verdiği göreve sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

"Sabah namazında camiye giderken çok tedirgin oluyoruz"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çiftçi de sokak köpeklerinden dolayı sabah namazı için camiye giderken tedirgin olduklarını ve kuduz köpeklerin sokaklarda dolaşmaması gerektiğini aktardı. Çiftçi, köpeklerin kendisine saldırdığını ve başka birisinin kendisini kurtardığını ifade etti. - ŞANLIURFA