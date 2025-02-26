Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddia edilen anneye başka suçlardan 2 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddia edilen anneye başka suçlardan 2 yıl 3 ay hapis

Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddia edilen anneye başka suçlardan 2 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de yaşayan Öznur Ö., 3 yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.02.2025 11:28
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KAYSERİ'de Öznur Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., iddiaya göre, 2017 yılında dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 2019 yılında çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.

Turgut Ö., yurt dışındayken, Öznur Ö.'nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiği bilgisini aldı. Öznur Ö.'nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Haziran 2021'de Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı. Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T'yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., tahliye edildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ

Öte yandan, Öznur Ö'nün 3 yaşındaki oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiğine yönelik cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.'nün ilaçları eline alıp oğluna, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" dediği görüldü.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Öznur Ö. hakkında 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Öznur Ö. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Öznur Ö., "Turgut'tan şiddet gördüğüm için ayrılmak istedim. Kendi barışmak istediği için ben kabul etmeyince videoları internette yaydı. Videoları kaldırmasını söyledim. Kaldırmayınca 'intihar ederim' dedim. O da bana 'Sen çocuğuna kıyamazsın' dedi. Kullandığım ilacın içindeki hapları çıkarıp yerine mercimek taneleri koydum. Videoda sanki bunlar ilaçmış gibi intihar edeceğiz, şeklinde video çektim. Ben çocuğuma zarar vermek istemedim. Hastanede zaten ilaç içmediğim tespit edildi. Turgut videoları kaldırsın, diye böyle bir şey yaptım. Çocuğumun elindeki sigaralı videoyu ben çekmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

2 SUÇTAN CEZA ALDI

Mahkeme hakimi, sanık Öznur Ö.'yü, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 1 yıl 11 ay, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis ve 41 gün karşılığı 2 bin 50 TL para cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kayseri, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddia edilen anneye başka suçlardan 2 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

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