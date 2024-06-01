Oğlunu öldürdü, kendini tuvalete kilitledi - Son Dakika
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Oğlunu öldürdü, kendini tuvalete kilitledi

Oğlunu öldürdü, kendini tuvalete kilitledi

İzmir'de kavga ettiği oğlunu ekmek bıçağıyla yaralayan baba, daha sonra kendini tuvalete kilitledi.

01.06.2024 01:10
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İzmir'de kavga ettiği oğlunu ekmek bıçağıyla yaralayan baba, daha sonra kendini tuvalete kilitledi. Ağır yaralanan oğlu Ahmet Doğanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.D., evinde oğlu Ahmet Doğanoğlu (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle M.D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ahmet Doğanoğlu'nu göğüs, karın ve bacak kısmından yaraladı. Daha sonra yakınlarda bulunan kahvehaneye kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saklandığı kahvehanede kendini tuvalete kilitledi

Yerde yaralı olarak yatan Ahmet Doğanoğlu, sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri baba M.D.'nin, olay yerinden kaçıp saklandığı kahvehaneye gitti. Orada ekipleri gören M.D., kendini tuvalete kilitledi. Ekipler, tuvalet kapısını zorlayarak açtı ve şüpheli M.D'yi olayda kullandığı 1 adet ekmek bıçağı ile yakaladı.

Eve köpek getirdiği için oğluyla tartışmış

Şüpheli baba M.D., ifadesinde çocuğu ile sürekli kavga halinde olduğunu, bugün eve köpek getirdiği için kavga ettiklerini ve mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladığını söyledi.

Öte yandan ağır yaralanan Ahmet Doğanoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekmek, Kavga, İzmir, Baba, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğlunu öldürdü, kendini tuvalete kilitledi - Son Dakika

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