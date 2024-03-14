Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü

Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 00.20 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5'inci katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri odaya koştu.
Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün'ü kendi kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ün cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün Palandöken ilçesinde bir lisede görev yaptığı ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü - Son Dakika
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 146 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bin 354 araç, 257 umuma açık yer, 4 AVM, 82 metruk yapı, 85 okul çevresi ve 76 park-bahçe ile 84 işletme kontrol edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı. Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit olurken, iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu belirtti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde durdurulan bir şahsın kimlik sorgusu sonucunda, üzerinde 9 yıl hapis cezası bulunan N.A isimli şahıs olduğu ortaya çıktı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 6-13 Mart tarihleri arasında uyuşturucu konularıyla ilgili 21 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de, gece saatlerinde sprey boya ile yazılama yaparak yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamını yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, taş kokain, esrar, haplar, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alacaklılarını takip eden bir grup şüpheli, araçlarını kurşuna dizdi. Şans eseri yara almayan araç sahipleri, polis tarafından yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bursa'da alacaklılarını takip eden bir grup şüpheli, hedef araca peş peşe ateş açtı. Araç delik deşik olurken, içeride bulunan iki kişi şans eseri yara almadı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?