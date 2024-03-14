Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü - Son Dakika
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Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü

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Erzurum'da psikolojik tedavi gören 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle şehir dışına kaçmaya çalışan Böçkün, polis tarafından yakalandı.

14.03.2024 08:15  Güncelleme: 08:25
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Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı.

Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü

KENDİSİNİ ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENMİŞ

Olay, saat 00.20 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5'inci katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri odaya koştu.

Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü

TEKRAR MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü

OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI

Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün'ü kendi kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ün cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün Palandöken ilçesinde bir lisede görev yaptığı ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Kaynak: DHA

Erzurum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü - Son Dakika

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