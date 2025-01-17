Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin hedefindeki kız öğrenci vahşetten son anda kurtulmuş - Son Dakika
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Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin hedefindeki kız öğrenci vahşetten son anda kurtulmuş

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İstanbul'da bir lisede müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan genç ifadesinde, "Asıl hedefim hoşlandığım kızdı. Onu bayıltıp parçalara ayıracaktım" demişti. Gencin asıl hedefinde olan lise öğrencisi Yağmur'un o gün uyanamayıp okula gitmediği için vahşetten şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. "O gün okula gitseydi cenazesini alacaktık" diyen baba, olayı surlarda yaşanan katliama benzetti.

17.01.2025 12:50
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir lisede 16 yaşındaki öğrenci B.Y.E. devamsızlıklarını silmediği gerekçesiyle okul müdür yardımcısını boğazından bıçakladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. 'Sana hediye aldım, yarın gel vereyim. Başımın ağrımayacağı bir yere götüreceğim orada vereceğim' dedim. O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" dedi. Kan donduran ifadenin ardından şüphelinin hedefindeki lise öğrencisi Yağmur'un o gün uyanamadığı için okula gitmediği ve bu sayede vahşetten şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı.

"ARKADAŞIM KİTABIN ARASINDA BIÇAK GÖRMÜŞ"

Show Haber'e konuşan Yağmur, B.Y.E'nin dengesiz hareketlerini fark ettiğini ve son zamanlarda kendisine aşırı ilgi göstermesi sebebiyle ondan uzaklaştığını söyledi. Yağmur, "Bir süredir planlıyor gibiydi. Ya birisini bıçaklayacaktı ya vuracaktı. Bana hediye aldığını söyledi, kitabın arasında olduğunu söyledi. Arkadaşım, kitabın arasında bıçak gördüğünü söyledi." dedi.

UYUYAKALINCA ŞANS ESERİ KURTULDU

Tesadüfen o gün okula gitmeyen Yağmur, başına geleceklerden son anda kurtuldu. Yağmur, şans eseri kurtuluşunu "Ben uyanamadım, annem de uyandırmadı" diye anlatırken annesi ise "Şükürler olsun ki göndermemişim" dedi.

"O GÜN OKULA GİTSEYDİ CENAZESİNİ ALACAKTIK"

Yağmur'un babası "Canlı bomba gibi etrafa bırakmışlar, kime saldırırsa saldırsın. O gün okula gitseydi kesinlikle cenazesini alacaktık. Benim kızım son anda kurtuldu ama sizin kızınız kurtulamayabilir" diye konuştu.

BABA SUR VAHŞETİNE BENZETTİ

Baba olayı surlarda yaşanan katliama benzetti. Geçtiğimiz yıl İstanbul'un Fatih ilçesinde Semih Çelik, 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yarım saat arayla öldürmüştü. Uzuner'in vücudunu parçalayan ve Edirnekapı Surları'ndan kesilmiş başını atan cani, daha sonrasında ise atlayarak intihar etmişti.

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin hedefindeki kız öğrenci vahşetten son anda kurtulmuş

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Baba, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin hedefindeki kız öğrenci vahşetten son anda kurtulmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilgehan Göktürk:
    Hoşlandığın kadına zarar vermek nasıl bir psikolojidir?Bizim bildiğimiz sevdiğin insanları gözünden bile korursun... 70 0 Yanıtla
  • Cumhur Onur Lale:
    Okullarda da artık duyarlı kapı ve özel güvenlik hizmeti olmalı. El kol sallayıp rahat girilmemeli. 40 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Gençlik zivanadan çıkmış, parçalara ayırmak nedir oğlum? insan sevdiğini gözünden esirger.Samimiyetten uzak "Asım'ın neslini" 22 yılda yetiştirdik elhamdülillah. !!!!!!! 27 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Galaksi liderine oy verinki af çıkarsın 7 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îrakli arap 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin hedefindeki kız öğrenci vahşetten son anda kurtulmuş - Son Dakika
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